Кузнєцова про відмову зніматися в російських проєктах: "На шальках терезів — зйомки і те, що стріляють снаряди у твій дім"

Зірка серіалу "Вампіри середньої смуги" не шкодує про своє рішення залишити проєкт

Українська актриса Катерина Кузнєцова, яка 13 років знімалася у російських проєктах, живучи у рф, розповіла, чому відмовилася брати участь у зйомках другого сезону російського серіалу "Вампіри середньої смуги".

В інтерв’ю російському виданню Meduza зірка "Кухні" зазначила, що хоч акторство і є величезною частиною її життя, але в той час, коли на твою рідну країну нападає інша держава, про творчу складову не може бути й мови. Тому Кузнєцова не шкодує, що пішла із проєкту.

"А як ви думаєте? Чи можна ставити на шальку терезів зйомки в серіалі і те, що вбивають твоїх батьків, стріляють снаряди у твій дім?.. Це не може йти врівень з тим, що відбувається в моїй країні. Це не та історія, коли ти шкодуєш чи переживаєш. Тут може бути тільки так. Але я говорю виключно за себе. Хтось на моєму місці міг би вчинити інакше", — пояснила актриса.

Що відомо про серіал "Вампіри середньої смуги"

Це комедійний детективно-містичний серіал російського виробництва, прем’єра якого на сервісі Start відбулася у березні 2021 року. Головні ролі, окрім Катерини Кузнєцової, виконали Юрій Стоянов, Михайло Гаврилов, Ольга Мединич та Артем Ткаченко. Прем’єру другого сезону заплановано на грудень 2022 року.

Вже відомо, що на роль Катерини Кузнєцової, яка виконала у першому сезоні одну з головних ролей — слідчої Аннушки, знайшли іншу, російську актрису — Анастасію Стежко.

Кадр із серіалу "Вампіри середньої смуги"

У цьому ж інтерв’ю Кузнєцова розповіла, чим відрізняються українці та росіяни. За словами актриси, вся справа у менталітеті народів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Світлана Лобода висловилася на тему мови російській журналістці. Артистка пояснила, чому не переходить з російської на українську.