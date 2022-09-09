Кузнецова об отказе сниматься в российских проектах: "На чаше весов — съемки и то, что стреляют снаряды в твой дом"

Звезда сериала "Вампиры средней полосы" не жалеет о своем решении покинуть проект

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая 13 лет снималась в российских проектах, живя в рф, рассказала, почему отказалась принимать участие в съемках второго сезона российского сериала "Вампиры средней полосы".

В интервью российскому изданию Meduza звезда "Кухни" отметила, что хоть актерство и является огромной частью ее жизни, но в то время, когда на твою родную страну нападает другое государство, о творческой составляющей не может быть и речи. Поэтому Кузнецова не жалеет, что ушла из проекта.

"А как вы думаете? Можно ли ставить на чашу весов съемки в сериале и то, что убивают твоих родителей, стреляют снаряды в твой дом?.. Это не может идти вровень с тем, что происходит в моей стране. Это не та история, когда ты сожалеешь или переживаешь. Здесь может быть только так. Но я говорю исключительно за себя. Кто-то на моем месте мог бы поступить иначе", — объяснила актриса.

Что известно о сериале "Вампиры средней полосы"

Это комедийный детективно-мистический сериал российского производства, премьера которого на сервисе Start состоялась в марте 2021 года. Главные роли, кроме Екатерины Кузнецовой, исполнили Юрий Стоянов, Михаил Гаврилов, Ольга Медынич и Артем Ткаченко. Премьера второго сезона запланирована на декабрь 2022 года.

Уже известно, что на роль Екатерины Кузнецовой, исполнившей в первом сезоне одну из главных ролей — следователя Аннушки, нашли другую, российскую актрису — Анастасию Стежко.

Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

В этом же интервью Кузнецова рассказала, чем отличаются украинцы и русские. По словам актрисы, все дело в менталитете народов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Светлана Лобода высказалась на тему языка российской журналистке. Артистка объяснила, почему не переходит с русского на украинский.