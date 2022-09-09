"Они боятся": покинувшая россию звезда "Кухни" обьяснила, чем отличаются украинцы и русские

Украинка Екатерина Кузнецова сказала, что на уровне ментальности россиянину чуждо чувство единства

Прожившая в россии более 10 лет украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая поддержала свой народ в борьбе с российским оккупантом, назвала разницу в менталитете украинцев и русских.

Звезда сериала "Кухня" дала интервью российскому изданию Meduza, в котором заявила, что в нынешней ситуации она чувствует разницу и с белорусами, и с русскими, и с грузинами, хотя родилась Кузнецова в 1987 году, когда был СССР. Но помнит себя актриса в тот момент, когда все страны уже отделились.

Кузнецова на примере протестов рассказала, чем отличаются украинцы и россияне. По ее словам, если украинцу что-то не нравиться, то он может выйти и сказать об этом: "Если его не устраивает президент, то он может выйти и сказать, как это было на Майдане. То есть людей слышат. Я была на этих Майданах — и это нереальное чувство. Если ты никогда не чувствовал себя патриотом или не знаешь, что это такое, то находиться в таких обстоятельствах — до мурашек по коже. Сильное чувство, когда ты понимаешь, что вы, весь украинский народ, едины".

В россии на уровне ментальности русскому человеку неизвестно это чувство, отмечает Кузнецова. По ее словам, есть сложности восприятия.

"Первое — боязнь, потому что за это (участие в протестах — ред.) ты можешь получить сроки. Есть категория людей, которая смотрит пропаганду и их все устраивает, ведь им кажется, что на телевидении так убедительно вещают, что надо верить. И третья категория людей делает вид, что они никак не могут повлиять на ситуацию. Они делают вид, что все просто нормально", — подчеркнула украинская актриса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Светлана Лобода высказалась на тему языка российской журналистке. Артистка объяснила, почему не переходит с русского на украинский.