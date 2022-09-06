Лобода объяснила, почему не переходит с русского языка на украинский

Певица в интервью российской журналистке высказалась на тему языка

Певица Светлана Лобода, которая ранее побывала на своей малой родине в Ирпене, дала интервью российской блогерке Катерине Гордеевой, признанной в рф иностранным агентом. В нем артистка высказалась и на языковую тему, так как продолжает публично говорить на русском.

Лобода заявила, что не считает русский язык собственностью российской власти. Об этом она заявила в интервью на Ютуб-канале "Скажи Гордеевой", которое опубликовано во вторник, 6 сентября.

По словам артистки, в последнее время в сети она заметила много претензий, касающихся языка, на котором говорит.

"Сначала боты писали одну и ту же фразу "Где вы были 8 лет?", сейчас новая фраза – "Почему вы разговариваете на нашем языке?" Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит русской власти, он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире", — заявила Лобода.

Она отметила, что думает на русском языке и говорит по-русски всю свою жизнь. Вместе с тем, певица согласилась, что звучание русского языка сейчас болезненно для украинцев.

Лобода добавила, что с удовольствием будет петь и на украинском языке, хотя делает в нем ошибки: "Я очень люблю этот язык, он очень певучий и красивый. Я буду искать песни на украинском языке". Артистка призналась, что ее любимая песня на украинском языке народная — "Ой, там на горі".

Напомним, спустя месяц полномасштабной агрессии росии Лобода назвала вторжение в Украину войной. В июне у певицы состоялась премьера украиноязычной песни "Молитва" и клипа, где она поет о событиях в Украине и обещает быть рядом со своими соотечественниками. В комментариях мнения разделились: многие украинцы осудили певицу за многолетнюю работу в стране-агрессоре, но некоторые фаны рады, что Лобода не отказалась от родной страны и не смолчала, как многие ее коллеги в рф.