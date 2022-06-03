Работавшая в россии Лобода запела на украинском языке о войне (видео)

Украинская певица представила новую песню на украинском языке "Молитва"

В пятницу, 3 июня, украинская певица Светлана Лобода, которая признала, что на ее родине идет настоящая война, выпустила украиноязычную песню под названием "Молитва" и черно-белый клип на нее.

Музыкальный ролик был опубликован на официальном канале исполнительницы на YouTube. Артистка поет о событиях в Украине и обещает быть рядом со своими соотечественниками.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"100 дней… 100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет. Было сложно снова начать петь… Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока…", — написала Лобода в Инстаграме.

Светлана Лобода "Молитва" — полный текст песни:

Я помолюсь за кожну душу За кожний крок який не зрушив І болю вічне відчуття За кожне вкрадене життя Що забрала у нас війна Я помолюсь за кожну мати Дітей, що довелось ховати Віддати рідних назавжди Віддати дім, та мрії всі Цій ненажерливій війні Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом стане моя молитва! Я помолюсь за нашу землю Що витримала стільки болю За кожну жінку у вікна За страх бабусі й дідуся За тих кого взяла війна Я помолюсь за перемогу Добра над злом, прошу я Бога Щоб знов країна зацвіла Щоб я тебе обійняла Щоб ця закінчилась війна Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я рукою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом буде моя молитва!

В комментариях под видео отметили, что певицу хоть и осудили ранее за многолетнюю работу в россии, но она не отказалась от своей страны и не ведет себя равнодушно, в отличие от своих коллег Таисии Повалий и Ани Лорак.

Напомним, что Светлану Лободу внесли в список лиц, которым запретили въезд в россию на 50 лет. Причиной такого запрета стало то, что она осудила действия российских оккупантов в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская блогерша София Стужук продолжает показывать, что благосклонность российской аудитории для нее важнее, чем судьба собственной страны. Девушка в очередной раз подтвердила, что не считает россию причастной к геноциду украинцев.