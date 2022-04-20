Названы имена украинских артистов, которым запретили въезд в россию на 50 лет

Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине

После того как украинскому тревэл-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет, стало известно и о других украинских звездах, которым запретили въезд в страну-агрессор на тот же срок. Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине.

Полный список артистов опубликовало российское издание "Известия".

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Список украинских артистов, которым запретили въезд в россию

Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")

Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)

Светлана Лобода

Дмитрий Монатик

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Иван Дорн

Евгений Мильковский ("Нервы")

Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")

Алина Паш

Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний

Мила Савицкая.

При этом официально эту информацию в россии пока не подтвердили.

Напомним, Антон Птушкин на запрет ему въезда отреагировал весьма лаконично в своем Твиттер.

"Короче, выпуска про Поволжье не будет", — написал он.

При этом пользователи в комментариях массово поддержали блогера, назвав массу великолепных мест, куда может поехать Птушкин, совершенно не переживая о россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что польский священник, поющий "Червону калину", стал звездой сети.