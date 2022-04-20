Названы имена украинских артистов, которым запретили въезд в россию на 50 лет
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Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине
После того как украинскому тревэл-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет, стало известно и о других украинских звездах, которым запретили въезд в страну-агрессор на тот же срок. Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине.
Полный список артистов опубликовало российское издание "Известия".
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Список украинских артистов, которым запретили въезд в россию
- Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")
- Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")
- Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)
- Светлана Лобода
- Дмитрий Монатик
- Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
- Андрей Данилко (Верка Сердючка)
- Иван Дорн
- Евгений Мильковский ("Нервы")
- Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")
- Алина Паш
- Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний
- Мила Савицкая.
При этом официально эту информацию в россии пока не подтвердили.
Напомним, Антон Птушкин на запрет ему въезда отреагировал весьма лаконично в своем Твиттер.
"Короче, выпуска про Поволжье не будет", — написал он.
При этом пользователи в комментариях массово поддержали блогера, назвав массу великолепных мест, куда может поехать Птушкин, совершенно не переживая о россии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что польский священник, поющий "Червону калину", стал звездой сети.
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