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Названы имена украинских артистов, которым запретили въезд в россию на 50 лет

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Дмитрию Комарову также запретили въезд в рф Новость обновлена 20 апреля 2022, 16:54
Дмитрию Комарову также запретили въезд в рф

Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине

После того как украинскому тревэл-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет, стало известно и о других украинских звездах, которым запретили въезд в страну-агрессор на тот же срок. Причиной такого запрета стало то, что они осудили действия российских оккупантов в Украине.

Полный список артистов опубликовало российское издание "Известия".

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Список украинских артистов, которым запретили въезд в россию

  • Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")
  • Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")
  • Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)
  • Светлана Лобода
  • Дмитрий Монатик
  • Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
  • Андрей Данилко (Верка Сердючка)
  • Иван Дорн
  • Евгений Мильковский ("Нервы")
  • Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")
  • Алина Паш
  • Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний
  • Мила Савицкая.

При этом официально эту информацию в россии пока не подтвердили.

Напомним, Антон Птушкин на запрет ему въезда отреагировал весьма лаконично в своем Твиттер.

"Короче, выпуска про Поволжье не будет", — написал он.

При этом пользователи в комментариях массово поддержали блогера, назвав массу великолепных мест, куда может поехать Птушкин, совершенно не переживая о россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что польский священник, поющий "Червону калину", стал звездой сети.

Теги:
#Лобода #Дорофеева #Антон Птушкин
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