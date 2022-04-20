Названо імена українських артистів, яким заборонили в’їзд до росії на 50 років

Причиною такої заборони було те, що вони засудили дії російських окупантів в Україні

Після того як українському тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд у росію на 50 років, стало відомо і про інших українських зірок, яким заборонили в’їзд у країну-агресор на той самий термін. Причиною такої заборони було те, що вони засудили дії російських окупантів в Україні.

Повний список артистів опублікувало російське видання "Известия".

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Список українських артистів, яким заборонили в’їзд до росії

Дмитро Комаров ("Світ Навиворіт")

Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бідняков ("Орел і решка")

Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап та Настя)

Світлана Лобода

Дмитро Монатик

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Іван Дорн

Євген Мільковський ("Нерви")

Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")

Аліна Паш

Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній

Мила Савицька.

При цьому офіційно цю інформацію в росії поки що не підтвердили.

Нагадаємо, Антон Птушкін на заборону йому в’їзду відреагував дуже лаконічно у своєму Твіттері.

"Коротше, випуску про Поволж'я не буде", — написав він.

При цьому користувачі в коментарях масово підтримали блогера, назвавши безліч чудових місць, куди може поїхати Птушкін, зовсім не переживаючи про росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польський священик, який співає "Червону калину", став зіркою мережі.