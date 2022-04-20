Названо імена українських артистів, яким заборонили в’їзд до росії на 50 років
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Причиною такої заборони було те, що вони засудили дії російських окупантів в Україні
Після того як українському тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд у росію на 50 років, стало відомо і про інших українських зірок, яким заборонили в’їзд у країну-агресор на той самий термін. Причиною такої заборони було те, що вони засудили дії російських окупантів в Україні.
Повний список артистів опублікувало російське видання "Известия".
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Список українських артистів, яким заборонили в’їзд до росії
- Дмитро Комаров ("Світ Навиворіт")
- Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бідняков ("Орел і решка")
- Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап та Настя)
- Світлана Лобода
- Дмитро Монатик
- Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
- Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)
- Іван Дорн
- Євген Мільковський ("Нерви")
- Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")
- Аліна Паш
- Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній
- Мила Савицька.
При цьому офіційно цю інформацію в росії поки що не підтвердили.
Нагадаємо, Антон Птушкін на заборону йому в’їзду відреагував дуже лаконічно у своєму Твіттері.
"Коротше, випуску про Поволж'я не буде", — написав він.
При цьому користувачі в коментарях масово підтримали блогера, назвавши безліч чудових місць, куди може поїхати Птушкін, зовсім не переживаючи про росію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що польський священик, який співає "Червону калину", став зіркою мережі.
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