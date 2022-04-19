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Польський священник, який заспівав "Червону калину", став зіркою мережі: хто він такий

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Польський священник "запалив" під "Червону калину" Новина оновлена 19 квітня 2022, 17:59
Польський священник "запалив" під "Червону калину"

Священик, який заспівав "Ой, у лузі червона калина...", виявився дуже відомим

Польський священик Войчех Дроздович, який увімкнув "Ой, у лузі червона калина..." під час служби, співав і пританцьовував під неї, став справжньою зіркою мережі. У соцмережах багато хто висловив його діям схвалення, про нього також написали медіа у різних країнах.

"Телеграф" розповідає, хто він такий.

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Отже, як повідомляє журналіст Сакен Аймурзаєв, священник, який запалює у варшавському костелі під "Червону калину" і співає її всім приходом, — людина дуже відома у Католицькій церкві. Це місіонер, телеведучий, автор багатьох яскравих і добрих ідей отець Войчех Дроздович (Wojciech Drozdowicz).

Перед черговим візитом Папи Івана Павла до Польщі у 1991 році отець Войчех записав блюз на тему візиту, а потім взагалі зробив неймовірне — вмовив Папу дати інтерв’ю дітям у рамках чудової католицької телевізійної програми Ziarno, розповідає журналіст.

"І ще — найнеймовірніше — отець Войчех у 90-ті служив у Росії, у Сибіру, в Красноярську та Новосибірську. Багато католиків його пам’ятають і пам’ятають його харизму та ентузіазм. Я дуже радий, що отець Войчех підтримав зараз Україну. Велике йому спасибі!", — написав Аймурзаєв.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Коля Серга в новому треку висміяв путіна та росію.

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#Священик #Польща #Пісня
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