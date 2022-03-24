Опальная Loboda впервые назвала вторжение рф в Украину войной: Родные до сих пор под Киевом

Певица, долгое время жившая в россии, обратилась к воинам ВСУ

В то время как украинские звезды не перестают поддерживать украинских военных и записываются в ряды добровольцев и волонтеров, как это сделала секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, ее коллега Светлана Лобода только на 29-й день противостояния с армией рф признала — В Украине идет настоящая война.

На своем канале в Telegram 39-летняя артистка обратилась со словами благодарности к украинским ВСУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины… Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!", — написала певица.

Кроме того Лобода, родившаяся в Ирпене, который сейчас нещадно обстреливается российскими оккупантами, призналась, что ее родные до сих пор находятся под Киевом.

"Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить", — пишет Лобода.

Тем временем, пока рашисты терпят колоссальные потери среди личного состава, украинские бойцы на фронте поют народные песни, вдохновляясь украинской культурой. Так, в Ирпене во время обстрела прозвучала украинская народная песня "Якби я мала крила орлині".