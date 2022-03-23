Мэр Ирпеня рассказал об использовании россиянами фосфорных бомб: фото

Боеприпасы раскидывали над пригородом столицы

Российские нацисты снова лютуют вблизи столицы — Гостомель и Ирпень были атакованы с помощью фосфорных бомб. Как известно, эти боеприпасы подпадают под запрет Женевской конвенции 1949 года, которая ограничивает применение отдельного оружия даже в военное время.

Подробности сообщил мэр Ирпеня Александр Меркушин, подтвердив изначальную информацию местного издания ITV.

Атака на города вблизи Киева началась поздним вечером вторника, 22 марта. Больше всего досталось, как и было сказано, Ирпеню и Гостомелю, но задело и другие населенные пункты. В целом бомбы разбрасывались над северно-западными окрестностями столицы.

Фосфорные боеприпасы являются запрещенными, ведь их использование ведет к мучительной смерти пострадавших. Белый фосфор, которым напичканы подобные бомбы, изначально хранится в воде. При взаимодействии с воздухом он начинает гореть и продолжает пылать до тех пор, пока полностью не исчезнет.

Те, кто страдает от атак подобных снарядов, могут получить серьезные увечья. Зачастую фосфорная бомба приводит к тяжелым ожогам на теле, а при вдыхании жара от фосфорной смеси — к ужасным ранам легких и отравлению. Добавим, что фосфор очень ядовит, и даже небольшая его концентрация может стать смертельной для человека.

Напомним, что это далеко не первый случай применения запрещенного оружия российскими оккупантами. Так, к примеру, Покровск, что на Донеччине, еще на второй неделе войны был обстрелян кассетными боеприпасами.

А вот в Тростянце Сумской области враги применяли боевую технику "Солнцепек", которая метает так называемые "вакуумные бомбы".