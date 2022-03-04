Россия обстреляла украинский город запрещенным оружием

Оккупанты использовали кассетные реактивные снаряды.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что захватчики применяют запрещенное вооружение в Украине.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей страничке в Facebook.

По информации источника, российские войска обстреляли город Покровск (Донецкая область) кассетными реактивными снарядами. Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. Несколько боеприпасов, попавших на территорию частных домов жителей города, так и не разорвались. В настоящее время в городе работают специальные службы. В ГСЧС предупредили жителей об опасности, ведь снаряды могут взорваться спустя 20 часов после активации.

"Удары кассетными боеприпасами, поражающими огромную площадь, являются военным преступлением рф", — резюмировали в "Востоке".

Ранее сообщалось, что Харьков был обстрелян российскими "градами". 4 марта ЗСУ отомстили артиллеристам из рф, которые обстреляли жилой массив в городе.