Укр

Россия обстреляла украинский город запрещенным оружием

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
848
Российские войска обстреляли Покровск Новость обновлена 04 марта 2022, 20:03
Российские войска обстреляли Покровск

Оккупанты использовали кассетные реактивные снаряды.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что захватчики применяют запрещенное вооружение в Украине.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей страничке в Facebook.

По информации источника, российские войска обстреляли город Покровск (Донецкая область) кассетными реактивными снарядами. Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. Несколько боеприпасов, попавших на территорию частных домов жителей города, так и не разорвались. В настоящее время в городе работают специальные службы. В ГСЧС предупредили жителей об опасности, ведь снаряды могут взорваться спустя 20 часов после активации.

"Удары кассетными боеприпасами, поражающими огромную площадь, являются военным преступлением рф", — резюмировали в "Востоке".

Ранее сообщалось, что Харьков был обстрелян российскими "градами". 4 марта ЗСУ отомстили артиллеристам из рф, которые обстреляли жилой массив в городе.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Обстрелы Запорожской АЭС
Украина
Обстрелы Запорожской АЭС: в Украину срочно прибудет международная проверка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрелы Запорожской АЭС
Обстрелы Запорожской АЭС: в Украину срочно прибудет международная проверка
Дата публикации
Категория
Российские войска обстреляли Покровск
Россия обстреляла украинский город запрещенным оружием
Дата публикации
Категория
Задержание Нестора Шуфрича и его людей
Пойманного за "слив" позиций украинской армии Шуфрича передали СБУ (фото)
Дата публикации
Категория
Конча-Заспа - президентская дача
Обломок ракеты упал рядом с дачей президента: реакция Зеленского порадовала
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)