Укр

ВСУ отомстили за обстрел Харькова градами (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разрушенная многоэтажка Новость обновлена 04 марта 2022, 18:05
Разрушенная многоэтажка

Обстрел Харькова велся с территории Русских Тишков

В Харькове ситуация продолжает оставаться напряженной, но есть и хорошие новости — "град", который в четверг, 3 марта, обстреливал Северную Салтовку (жилой массив Харькова), уничтожен.

Об этом в Telegram сообщает организация "Фрайкор", представители которой воюют против российских оккупантов в Харьковской области.

"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО (реактивная система залпового огня — ред.), которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они были уничтожены контрбатарейной работой. За все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили самые коварные удары по невинным жителям.

Напомним, что в пятницу утром, 4 марта, оккупанты снова целились в жилые дома на Салтовке. В сети публикуют фото разрушений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сегодня ночью обстрелу подверглась Запорожская АЭС. Оккупанты не только обстреляли ее, но и не пускали туда пожарных, когда началось возгорание. Удалось затушить, радиационного загрязнения нет.

Теги:
#Харьков #Северная Салтовка
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