Российская армия использует запрещенное вооружение: видео от британской разведки

Мировая общественность считает такие действия военным преступлением

В российской федерации признали наличие вооружения типа ТОС-1А на балансе своей армии, которая воюет на территории Украине. Подобные установки запрещены к использованию, тем более, когда бои идут среди мирных городов и сел.

Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Российским гражданам, интересующимся боевой техникой, вышеупомянутые ТОС-1А более известны под названием "Солнцепек". Есть информация, что их использовали при обстреле Тростянца, что на Сумщине, а также при активных военных действиях в Запорожской области.

Отметим, что одним из вариантов "наполнения" для "Солнцепека" являются термобарические ракеты. В народе можно услышать и другое, менее правильное, но более популярное название для боеприпаса — "вакуумная бомба". Такие ракеты распыляют горючее вещество в виде аэрозоля, после чего образовавшееся газовое облако взрывается.

Ударная волна от подобных боеприпасов является более серьезной и разрушительной. В разведке Великобритании подчеркивают, что использования такого вооружения против мирного населения является геноцидом и абсолютным военным преступлением.

Напомним, что это далеко не первая попытка российских оккупантов бомбить украинские города запрещенным вооружением. Ранее мы писали, что Покровск на Донеччине был обстрелян с помощью кассетных реактивных снарядов.