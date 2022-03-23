В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери

В Харьковской области Воздушными силами ВСУ сбиты два российских самолета

В среду, 23 марта, на 28-й день российско-украинской войны в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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"Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, которые несли смерть мирным городам. Держим строй! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что обсуждение постоянных попыток российских оккупантов атаковать село Чернобаевка в Херсонской области не утихает уже несколько дней. Как известно, 21 марта украинские военнослужащие в седьмой раз прекратили враждебные намерения и уничтожили прибывшие туда подразделения.

Пользователи соцсетей не прошли мимо такого события и бурно отреагировали на него потоком фотожаб и мемов. По состоянию на 23 марта известно, что ВСУ уже 9 раз разбили технику страны-агрессора россии именно в Чернобаевке.