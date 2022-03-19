"Пятая колона пошла узнавать, почему первая на связь не выходит": в Чернобаевке в шестой раз разгромили россиян

Поражения россиян под Чернобаевкой уже стали мемом

Оккупанты не перестают предпринимать попыток занять аэродром в Чернобаевке (Херсонская область) и опять попали под обстрел со стороны ВСУ.

Об этом написал в своем Фейсбук советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке", — написал он и добавил, что это уже в шестой раз.

Ситуация с безуспешными попытками россиян занять этот аэродром вызвала волну шуток у пользователей сети.

Как сообщалось ранее, утром 18 марта стало известно, что в результате обстрела аэродрома в Чернобаевке был ликвидирован российский генерал Андрей Мордвичев, который был командующим 8-ой общевойсковой армии Юго-восточного военного округа рф. Она базировалась в Ростовской области и отвечала за координацию действий боевиков т.н "ЛДНР"

Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация и расчеты ПВО поразила еще 10 воздушных целей противника. Среди них два самолета, два вертолета, три беспилотника и четыре крылатые ракеты. Всего с начала боевых действий российские оккупанты потеряли в Украине уже около 14,2 тысячи человек, 450 танков и тысячи единиц другой военной техники.