Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной

Главные события 19 марта

Наступил 24-й день войны, которую объявил Украине российский президент владимир путин. За это время российская армия потеряла более 14 тысяч солдат, 450 танков, около 1500 боевых бронированных машин и более 200 единиц авиатехники. Наступательный потенциал российских оккупантов в процентном соотношении приближается к нулю, а в сети в это время появились доказательства алкоголизма солдат "второй армии мира". От отчаяния захватчики бомбят мирные города и инфраструктуру — речь о Львове, Киеве и Харькове и даже Краматорске. Украинские военные продолжают держать оборону, пока мировые лидеры объединяются для создания "антипутинского щита". Российским властям при этом ничего не остается, кроме, как и дальше издеваться над своим народом путем введения наказаний за правду о войне в Украине.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" рассказывает о самых главных событиях, произошедших в Украине 19 марта. Более оперативные данные вы можете получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Генштабе ВСУ рассказали, как обстояли дела на фронте 18 марта.

00:30 В Гомельской области (Беларусь) местные СМИ зафиксировали строительство понтонной переправы через реку Припять. Перед этим в городе Петриков несколько дней видели колонны российской военной техники. Предполагают, что понтонный мост строят россияне для того, чтобы через Припять переправить технику в Лельчицкий район, граничащий с Житомирщиной и Ровенщиной.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какова была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: Россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война – день 14: россия идет в дефолт, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О том, что происходило 15 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".

События 17 марта доступны в материале: "Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам".

События российско-украинской войны за 18 марта "Телеграф" расписал в материале: "Война — день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает".