Укр

россия увеличила число ракетных и авиаударов по городах Украины: в ВСУ подвели итоги 18 марта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 19 марта 2022, 01:23
ВСУ

Противник не смог достичь своих целей.

Российские оккупационные войска продолжают предпринимать попытки возобновить наступательную операцию против Украины.

Итогами 23 дней войны поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты смогли достичь частичного успеха на Донецком направлении и временно лишили Украину доступа к Азовскому морю. Вместе с тем сообщается, что противник получил отпор возле Николаева и был там остановлен.

Вместе с тем в Генштабе сообщают, что свои военные неудачи россия пытается компенсировать участившимися бомбардировками мирных городов.

"Только в течение текущих суток противником нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов", — говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник пытается атаковать города Рубежное и Попасна, а также заблокировать Северодонецк.

На Слобожанском направлении россияне ввели дополнительные резервы из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа, чтобы возобновить попытки окружить Сумы и Харьков. Кроме того, противник пытается возобновить наступление в сторону Покровска.

На остальных направлениях ситуация особо не поменялась, но чаще начали фиксироваться случаи применения беспилотников для проведения разведки.

Как сообщалось ранее, россияне начали возводить в Гомельской области Беларуси понтонную переправу через реку Припять

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