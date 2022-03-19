Россияне стащили технику в Беларусь и строят понтонный мост, чтобы приблизиться к Украине (видео)

Россияне хотят получить доступ к Лельчицкому району, который граничит с двумя областями Украины.

Российские власти не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной и уже начали возводить в Гомельской области понтонную переправу через реку Припять. По данным СМИ, она строится в Петрикове для того, чтобы иметь проход в Лельчицкий район, который граничит с двумя областями Украины — Житомирской и Ровенской.

Об этом сообщили сразу два белорусских издания — "Радио Свобода" и "Белорусский Гаюн".

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Лельчицкий район Беларуси граничит с Ровенщиной и Житомирщиной

Белорусские СМИ сообщают, что 17 и 18 марта на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области было замечено много российской техники — оккупанты разгружали танки, БТР, САУ (самоходно-артиллерийские установки).

Кроме того, в эти дни через Петриков проезжала машина, перевозящая от железной дороги в город танки и другое вооружение. Все это сопровождают полицейские машины с мигалками и сиренами.

Напомним, что первая попытка спровоцировать Беларусь на наступление на Украину была зафиксирована 11 марта. Российская авиация, как и сообщал Министр обороны Украины Алексей Резников, совершила атаку на населенный пункт в Беларуси с территории Украины. Однако Минобороны Беларуси прикинулось, что никаких обстрелов не было — эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также показания местных жителей. Это вполне объяснимо тем, что власти Беларуси боятся воевать с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко стал объектом насмешек из-за нелепого выпада в адрес Украины.