Укр

лукашенко стал объектом насмешек из-за нелепого выпада в адрес Украины: лучшие пародии из соцсетей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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александр лукашенко Новость обновлена 19 марта 2022, 01:06
александр лукашенко

В сети продолжают смеяться над словами лукашенко об Украине

В прошлую пятницу, 11 марта, белорусский пособник террористов александр лукашенко на встрече с кровавым диктатором владимиром путиным выдал заявление о том, что Украина якобы готовила нападение на его страну, которое должно было произойти спустя 6 часов после начала вторжения россии в нашу страну. Естественно пользователи сети не стали стоять в стороне и сполна оценили тот бред, который озвучил лукашенко.

Соответствующие пародии были обнародованы пользователями Фейсбук.

"Старое повествование — новому контингенту", — пишут они.

Появились и другие версии выступления белорусского диктатора.

Как сообщалось ранее, территория Беларуси активно используется российскими войсками для ракетных обстрелов городов нашей страны. Кроме того, именно оттуда началось наступление на Киев.

Позже лукашенко заявил, что его страна не будет вступать в войну против Украины, однако позже обвинял нашу страну в якобы ракетных обстрелах Беларуси.

Вместе с тем в сети появилась информация, что для белорусских солдат все же нашлась работенка в тылах, в частности их привлекают к ремонту подбитой российской техники и периодически заставляют отмывать ее от остатков экипажей.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Александр Лукашенко
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