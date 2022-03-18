Отмывают танки от остатков экипажей: россия нашла применение белорусским солдатам

Россияне придумали, чем занять белорусских срочников.

Белорусские солдаты-срочники получили "почетную миссию" отмывать подбитые российские танки от остатков их экипажей.

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива", которое режим александра лукашенко признал "экстремистским".

Изданию стали известны детали разговора одного из таких солдат со своими родителями, в котором он попросил привезти лекарства от тошноты и рвоты в район поселка Комарин, что под Гомелем.

"Первая мысль — что сын в украинском плену и ранен", — сказали родственники солдата.

Они стали требовать у него разъяснений о том, почему тот находится не в своей воинской части, на что парень ответил, что его вместе с другими солдатами привезли туда для восстановления подбитой российской техники, которая была вывезена в Беларусь из Киевского направления.

"Лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит", — отметили родственники.

Издание отмечает, что подтвердить информацию с других источников не удалось, но подобные истории рассказывали и родственники других белорусских солдат.

Как сообщалось ранее, россия неоднократно пыталась втянуть Беларусь в войну против Украины, и хоть эта страна предоставляет свои военные базы для размещения российской техники и запуска их ракет по территории нашей страны, белорусская армия в боевых действиях участвовать отказалась.