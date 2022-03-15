Укр

Россияне не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну: ВСУ не исключают провокаций на границе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Украинско-белорусская граница Новость обновлена 15 марта 2022, 01:44
Украинско-белорусская граница

Пока попыток вторжения оккупантов со стороны Беларуси не было.

Российские оккупанты могут готовить очередную волну провокаций на границах Украины с Беларусью, что может существенно ухудшить ситуацию на Волынском направлении.

Об этом по завершению 19-го дня войны сообщили Вооруженные Силы Украины в ежедневной сводке на странице Facebook.

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Отмечается, что попыток вторжения оккупантов со стороны Беларуси не было, однако угроза провокаций существует.

"На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Беларуси в конфликт", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что первая попытка спровоцировать Беларусь на наступление на Украину была зафиксирована 11 марта. Российская авиация, как и сообщал Министр обороны Украины Алексей Резников, совершила атаку на населенный пункт в Беларуси с территории Украины. Однако Минобороны Беларуси сделало вид, что никаких обстрелов не было — эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также показания местных жителей. Это вполне объяснимо тем, что власти Беларуси боятся воевать с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области продолжаются обстрелы мирных городов, но из-за активных действий ВСУ жизнь захватчиков сильно усложнилась.

А в Черниговской области авиация россиян разбомбила многоэтажную, в которой находились гражданские лица.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Волынь #Провокации
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