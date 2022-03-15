Россияне не оставляют попыток втянуть Беларусь в войну: ВСУ не исключают провокаций на границе
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Пока попыток вторжения оккупантов со стороны Беларуси не было.
Российские оккупанты могут готовить очередную волну провокаций на границах Украины с Беларусью, что может существенно ухудшить ситуацию на Волынском направлении.
Об этом по завершению 19-го дня войны сообщили Вооруженные Силы Украины в ежедневной сводке на странице Facebook.
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Отмечается, что попыток вторжения оккупантов со стороны Беларуси не было, однако угроза провокаций существует.
"На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Беларуси в конфликт", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что первая попытка спровоцировать Беларусь на наступление на Украину была зафиксирована 11 марта. Российская авиация, как и сообщал Министр обороны Украины Алексей Резников, совершила атаку на населенный пункт в Беларуси с территории Украины. Однако Минобороны Беларуси сделало вид, что никаких обстрелов не было — эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также показания местных жителей. Это вполне объяснимо тем, что власти Беларуси боятся воевать с украинцами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области продолжаются обстрелы мирных городов, но из-за активных действий ВСУ жизнь захватчиков сильно усложнилась.
А в Черниговской области авиация россиян разбомбила многоэтажную, в которой находились гражданские лица.
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