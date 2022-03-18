Відмивають танки від залишків екіпажів: росія знайшла застосування білоруським солдатам

Росіяни вигадали, чим зайняти білоруських призовників

Білоруські солдати-строковики отримали "почесну місію" відмивати підбиті російські танки від залишків їхніх екіпажів.

Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва", яке режим Олександра Лукашенко визнав "екстремістським".

Видання стали відомі деталі розмови одного з таких солдатів зі своїми батьками, в якому він попросив привезти ліки проти нудоти та блювоти в район селища Комарин, що під Гомелем.

"Перша думка — що син в українському полоні та поранений", — сказали родичі солдата.

Вони стали вимагати у нього роз’яснень про те, чому той перебуває не у своїй військовій частині, на що хлопець відповів, що його разом з іншими солдатами привезли туди для відновлення підбитої російської техніки, яку вивезли до Білорусі з Київського напрямку.

"Ліки проти блювоти йому потрібні тому, що вони з хлопцями відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить", — зазначили родичі.

Видання зазначає, що підтвердити інформацію з інших джерел не вдалося, але такі історії розповідали й родичі інших білоруських солдатів.

Як повідомлялося раніше, росія неодноразово намагалася втягнути Білорусь у війну проти України, і хоч ця країна надає свої військові бази для розміщення російської техніки та запуску їх ракет по території нашої країни, білоруська армія у бойових діях відмовитися брати участь.