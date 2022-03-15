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Росіяни не полишають спроб втягнути Білорусь у війну: ЗСУ не виключають провокацій на кордоні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Українсько-білоруський кордон Новина оновлена 15 березня 2022, 01:44
Українсько-білоруський кордон

Поки спроб вторгнення окупантів з боку Білорусі не було.

Російські окупанти можуть готувати чергову хвилю провокацій на кордонах України з Білоруссю, що може суттєво погіршити ситуацію на Волинському напрямку.

Про це по завершенню 19-го дня війни повідомили Збройні Сили України у щоденному зведенні на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що спроб вторгнення окупантів з боку Білорусі не було, однак загроза провокацій існує.

"На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Білорусі в конфлікт," – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що перша спроба спровокувати Білорусь на наступ на Україну була зафіксована 11 березня. Російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, здійснила атаку на населений пункт у Білорусі з території України. Однак, Міноборони Білорусі удало, що ніяких обстрілів не було — цю інформацію назвали фейком, попри наявність відео, а також свідчення місцевих жителів. Це цілком можна пояснити тим, що влада Білорусі боїться воювати з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумській області продовжуються обстріли мирних міст, але через активні дії ЗСУ життя загарбників сильно ускладнилося.

А у Чернігівській області авіація росіян розбомбила багатоповерхову, в якій знаходилися цивільні особи.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Волинь #Провокації
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