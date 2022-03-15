Росіяни не полишають спроб втягнути Білорусь у війну: ЗСУ не виключають провокацій на кордоні
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Поки спроб вторгнення окупантів з боку Білорусі не було.
Російські окупанти можуть готувати чергову хвилю провокацій на кордонах України з Білоруссю, що може суттєво погіршити ситуацію на Волинському напрямку.
Про це по завершенню 19-го дня війни повідомили Збройні Сили України у щоденному зведенні на сторінці у Facebook.
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Зазначається, що спроб вторгнення окупантів з боку Білорусі не було, однак загроза провокацій існує.
"На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Білорусі в конфлікт," – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що перша спроба спровокувати Білорусь на наступ на Україну була зафіксована 11 березня. Російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, здійснила атаку на населений пункт у Білорусі з території України. Однак, Міноборони Білорусі удало, що ніяких обстрілів не було — цю інформацію назвали фейком, попри наявність відео, а також свідчення місцевих жителів. Це цілком можна пояснити тим, що влада Білорусі боїться воювати з українцями.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумській області продовжуються обстріли мирних міст, але через активні дії ЗСУ життя загарбників сильно ускладнилося.
А у Чернігівській області авіація росіян розбомбила багатоповерхову, в якій знаходилися цивільні особи.