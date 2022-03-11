росія здійснила провокацію в Білорусі: заява України

Російські окупанти намагаються втягнути Білорусь у війну.

У п’ятницю, 11 березня, російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, атакувала населений пункт у Білорусі з території України.

Про провокацію російської армії повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, у п’ятницю о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), залетіли на територію України, розвернулися та атакували населений пункт Копані (Білорусь). Прикордонний загін спостерігає за заняттям цього населеного пункту ворогом.

Крім того, за даними командування Повітряних сил є також інформація про обстріл окупантами н.п. Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

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"Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!" — повідомила пресслужба.

У СБУ заявили, що росія вдарила по кількох об’єктам на території Білорусі з метою звинуватити Україну і втягнути сусідню країну у війну.

"Звертаємось до білоруського народу – не дайте використовувати себе у злочинній війні! Адже ви ніколи не були окупантами та вбивцями! Не ставайте ними й зараз заради інтересів Кремля!" — звернулися в СБУ до білорусів.

Копані, Бухличі і Верхній Теребежів на карті

Місце провокації росіян на карті

Раніше повідомлялося, що полонений російський льотчик визнав поразку рф у війні.