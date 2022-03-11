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росія готує криваву провокацію в Білорусі: термінова заява Резнікова

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Росія готується до авіаудару по території Білорусі Новина оновлена 11 березня 2022, 16:20
Росія готується до авіаудару по території Білорусі

Росія хоче завдати удару по прикордонним населеним пунктам Білорусі

росія готує криваву провокацію в Білорусі, плануючи завдати удару населеним пунктам біля українсько-білоруського кордону.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Відповідно до їх злочинного задуму, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь. , що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону", — попередив білорусів Рєзніков.

За його словами, провокації готуються, серед іншого, у н.п. Копані. Для маскування своїх злочинів росія готується завдати удару з території України.

"Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис." російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", — закликав білорусів Рєзніков.

Раніше полонений російський льотчик розповів про свої військові злочини в Україні. Він наголосив, що росіяни цю війну вже програли.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна
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