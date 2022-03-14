"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою

Українські захисники на Сумщині дають потужну відсіч окупантам

У Сумській області, яка однією з перших взяла на себе удар російських окупантів, продовжуються обстріли мирних міст, але через активні дії ЗСУ життя загарбників сильно ускладнилося.

Звіт за день дав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що противник намагався прорватися до Сум і піддав артилерійським обстрілам населені пункти в Сумському районі. Зокрема постраждали населені пункти Боромля та Велика Писарівка. Крім того, було здійснено авіаудар по фермерському господарстві в Битиці, через що близько 20 приватних будинків залишилися без дахів і вікон.

Продовжилися авіаудари й багатостраждальної Охтирки, де бомби впали на житлові будинки. Проте, інформації про постраждалих він не навів.

Водночас Живицький повідомив, що 13 березня було багато перемог. Зокрема, ЗСУ відпрацювали по одній з позицій, на якій розташувалася артилерія окупантів.

"Вороги горіли, як у пеклі. Загалом, оркам там і місце", — підкреслив він.

За його інформацією, багато з підрозділів противника не мають між собою зв’язку та порозуміння, через що іноді навіть фіксуються випадки боїв між групами російських військових. В якості приклада він привів недавню спробу окупантів захопити шашличну біля Старого Села.

Також він зазначив, що багато хто з окупантів у регіоні має намір здаватися в полон.

Як повідомлялося раніше, про здатність окупантів вести бойові дії на Сумщині яскраво свідчить випадок 11 березня, де бійці ТРО одного з населених пунктів за допомогою одного гранатомета знищили танк противника, а ще два танки разом із САУ взяли як трофеї.