Один гранатомет проти трьох танків: прості селяни на Сумщині ефектно зупинили окупантів (відео)

Російській армії бій дають скрізь — і у великих містах, і у маленьких селах

В одному із сіл Сумської області 11 березня місцеві жителі швидко ліквідували невелику колону російської техніки, яка рухалася до їхнього населеного пункту. Повністю знищено один танк, інші бойові одиниці стали бойовими трофеями, як це відбувається по всій Україні.

Відео з місця подій оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Район, у якому настільки хоробра місцева територіальна оборона, не розкривається. Однак відомо, що завдяки одному із чоловіків, який озброївся гранатометом, було зупинено одразу три російських танки. Після того, як перша у колоні бойова техніка була знищена, все інше окупанти кинули на місці й втекли до лісу.

На додачу до танків місцева тероборона "поповнилася" ще й самохідною артилерійською установкою.

"Звичайні українські чоловіки не зважають хто проти них, бо вони вдома. Тож противник продовжує нести втрати", — підкреслюють у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що деякі одиниці із ворожої техніки успішно самоліквідуються, позбавляючи українських захисників зайвого клопоту. Так, про авіатрощу одного із російських вертольотів Ка-52 на території рф стало відомо 12 березня.

Також ми писали, що ЗСУ вдалося знищити цілий полк рашистських нацистів, котрі прийшли воювати на українську землю.