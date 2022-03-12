Українські військові знищили цілий полк російських окупантів

Українські бійці не жалкують ворога

У суботу, 12 березня, стало відомо про ліквідацію всього 488-го мотострілкового полку російської окупаційної армії, котра прийшла зі зброєю на українську землю. До нападу на Україну ці бійці служили у військовій частині Брянської області.

Інформація була оприлюднена речником Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергієм Братчуком.

Відомо, що військова частина №12721 розташовувалася у місті Клинці, що на Брянщині. Це формування також носило й іншу назву — мотострілкового Сімферопольського Краснознаменного формування, ордена Суворова полк ім. Серго Орджонікідзе.

Місце знаходження знищеної в/ч у Брянській області

Зазначимо, що вперше частину було сформовано ще у 1991 році.

Братчук закликав усіх славити Збройні Сили України, які саме й допомогли ворогу навіки зникнути з української землі, яку вони так прагнули завоювати. Тепер бійці повернуться на батьківщину лише у цинкових гробах або мішках для трупів. Якщо, їх, звісно, вирішать забрати.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про ліквідацію мінімум чотирьох російських військових генералів, котрі намагалися керувати просуванням рашистських військ углиб України. Один із них, до речі, був наближеним до чеченського терориста рамзана кадирова.

Також ми показували, як ЗСУ вдалося блискавично знищити цілу колону ворожої техніки, внаслідок чого вороги тікали в усі боки, немов налякані щури.