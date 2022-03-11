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Стали вантажем 200: що відомо про знищених в Україні російських генералах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Удар по колоні російських танків Новина оновлена 11 березня 2022, 15:28
Удар по колоні російських танків

Українські захисники на варті миру в країні

Вторгнення в Україну для багатьох росіян закінчилося поверненням додому в цинкових трунах чи похоронкою. Серед тих, хто прийшов на нашу землю з мечем і від нього ж і загинув, — кілька відомих воєначальників Росії.

"Телеграф" зібрав імена відомих генералів армії Росії, які загинули під час нападу на Україну.

Останнім відомим російським двосотим став глава 29-ї армії Східного військового округу (СВО) Росії генерал-майор Андрій Колесніков. На цю посаду його призначили у грудні минулого року, до цього він був в.о. начштабу загальновійськової армії.

До цього в Україні ліквідували генерал-майора окупантів Віталія Герасимова. Він був відомий участю у чеченській кампанії, воював у Сирії та брав участь у анексії Криму. Окупант обіймав посаду начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії.

Генерал-майор Віталій Герасимов
Генерал-майор Віталій Герасимов

Ще одного замкомандувача 41-ї загальновійськової армії та командира 7-ї десантно-штурмової дивізії генерал-майора Андрія Суховецького вбили українські захисники під час вторгнення у Чернігівській області. Він також воював у Сирії.

Кадировський генерал Магомед Тушаєв — командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні був убитий ще в перші дні війни. Він був одним із наближених до Рамзана Кадирова і зробив у поліцейській російській державі досить швидку кар’єру.

Раніше "Телеграф" писав, що простих солдатів навіть не планують відправляти на батьківщину — росіянам наказано ховати тіла у братських могилах або палити.

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#Росія #Втрати #Генерал
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