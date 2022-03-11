Рус

ЗСУ ліквідують російських офіцерів — стали відомі імена (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8549
Знищена російська техніка Новина оновлена 11 березня 2022, 10:35
Знищена російська техніка

У росії вважають їхню смерть героїчною

У росію продовжують прибувати військові, яких вбили в Україні після вторгнення росії до нашої країни. І якщо загибель звичайних солдатів там воліють замовчувати, використовуючи мобільні крематорії, то смерть офіцерського складу визнають.

У телеграм-каналі "Анатолій Штірліц" збирають дані про загиблих високопосадовців. Так, сержант Володимир Орєшко та майор Андрій Бурлаков не повернулися до Анапи. Бурлаков загинув під час захоплення росіянами херсонського аеропорту. Він був заступником начальника штабу з розвідки – начальником розвідки полку.

Капітан В’ячеслав Маклагін із Новошахтинська Ростовської області вже встиг побомбити в Сирії, коли вирушив до України. Тут його "приземлили остаточно".

Командир роти спеціального призначення майор Руслан Леонов із Краснодарського краю загинув в Україні ще шостого березня.

Прибувають в Україну й російські загарбники здалеку — старший лейтенант Микола Шумицький із Іркутська не повернеться додому живим. Він вирішив прийти до України зі зброєю і на танку брав участь у захопленні Енергодару та Запорізької АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що росія продовжує втрачати техніку та живу силу — на добу сотні людей.

Теги:
#Росія #Офіцери #Втрати
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)