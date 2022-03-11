ЗСУ ліквідують російських офіцерів — стали відомі імена (фото)

У росії вважають їхню смерть героїчною

У росію продовжують прибувати військові, яких вбили в Україні після вторгнення росії до нашої країни. І якщо загибель звичайних солдатів там воліють замовчувати, використовуючи мобільні крематорії, то смерть офіцерського складу визнають.

У телеграм-каналі "Анатолій Штірліц" збирають дані про загиблих високопосадовців. Так, сержант Володимир Орєшко та майор Андрій Бурлаков не повернулися до Анапи. Бурлаков загинув під час захоплення росіянами херсонського аеропорту. Він був заступником начальника штабу з розвідки – начальником розвідки полку.

Капітан В’ячеслав Маклагін із Новошахтинська Ростовської області вже встиг побомбити в Сирії, коли вирушив до України. Тут його "приземлили остаточно".

Командир роти спеціального призначення майор Руслан Леонов із Краснодарського краю загинув в Україні ще шостого березня.

Прибувають в Україну й російські загарбники здалеку — старший лейтенант Микола Шумицький із Іркутська не повернеться додому живим. Він вирішив прийти до України зі зброєю і на танку брав участь у захопленні Енергодару та Запорізької АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що росія продовжує втрачати техніку та живу силу — на добу сотні людей.