Вже 57 літаків: нові дані про втрати російських окупантів в Україні

росіянам в Україні не раді

У Збройних силах України продовжують вести підрахунок живої сили ворога та техніки росіян, яку знищують у всіх напрямках фронту. Напередодні було знищено частину танкової колони разом із російським високопоставленим військовим.

За даними Генштабу, кількість зростає щодня. Наприклад, особового складу росія втратила 266 людей на день.

Загальні втрати ворога в танках — 353 одиниці, за добу — 18. Також знищили за минулий день ще 60 бойових броньованих машин, збільшивши їхню загальну кількість до 1165. Серед втрат ворога за 15 день війни — 32 автомобілі (загальна кількість 558), дві артилерійські системи (загальне – 125), дві реактивні системи залпового вогню (загальне – 58 одиниць). Два зразки протиповітряної оборони з 31 загалом також було знищено за добу.

Інші загальні втрати ворога:

літаки — 57,

вертольоти — 83,

кораблі/катери — 3 од,

цистерни з паливом — 60,

БПЛА — 7.

Раніше "Телеграф" писав, що росія веде наступ за трьома основними напрямками в глибину країни — опублікована карта.