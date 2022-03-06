Ховатимуть у братських могилах або палитимуть: влада росії видала цинічний указ щодо ліквідації тіл окупантів

Загиблих окупантів російська влада планує хоронити під номерами й у братських могилах.

Командування російської армії, яка десятий день завдає ударів по Україні й зазнає серйозних втрат, наказало забирати документи у військових, а їх тіла вивозити з нашої країни таємно або спалювати.

Про це повідомило оперативне командування "Північ", оприлюднивши відповідний наказ, підписаний заступником Міноборони росії.

Відомо, що цей наказ був підписаний 26 лютого і його наказали розіслати усім командувачам окупаційних військ.

У наказі вимагається забрати у всіх російських військових документи, які можуть підтвердити особистість, тіла вже загиблих окупантів з 1 березня вивезти таємно у нічний час у рф чи Білорусь, щоб поховати на братській могилі під номерами, а трупи, які вивезти неможливо, знищити на місці.

"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам'ять", – наголосили в ОК "Північ".

Нагадаємо, що росія для виконання злочинного та зневажливого щодо своїх же військових наказу ще на початку війни відправила "мобільні крематорії". Ймовірно, саме їх використовують окупанти для ліквідації тіл на місці.

А от для вивезення трупів росія відправила в Україну колону рефрижераторів, прикрившить "гуманітаркою".