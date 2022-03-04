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Операція "Консерви": росія відправила в Україну колону рефрижераторів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Рефрижератори з росії Новина оновлена 04 березня 2022, 23:01
Рефрижератори з росії

Користувачі мережі підозрюють, що вантажівки поїхали забирати трупи

Поки весь світ висловлює підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабному військовому вторгненню росії, самі жителі країни-окупанта схоже ще не почали усвідомлювати всіх наслідків того, що відбувається, оскільки намагаються ліпити свій символ у вигляді літери "Z" на техніку на кшталт сміттєвозів чи рефрижераторів.

На це звернув увагу користувач мережі, який пише під нікнеймом "распад и неуважение".

"Придивіться уважно до машин, якими Росія нібито везе "гуманітарку". Це — рефрижератори", — підкреслив він.

Користувачі мережі висловили свої припущення щодо того, навіщо потрібно посилати в Україну саме вантажівки, оснащені холодильною установкою.

Як повідомлялося раніше, перший тиждень війни для окупаційних військ в Україні обернувся величезною кількістю вбитих та поранених. За даними Міноборони, станом на 4 березня їхні втрати вже перевалили за 9 тисяч людей.

Водночас росія продовжує обстрілювати мирні міста і не гребує використанням забороненої женевською конвенцією зброї, так напередодні по місту Покровськ (Донецька область) було завдано удару касетними боєприпасами.

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#Україна #Росія
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