Операція "Консерви": росія відправила в Україну колону рефрижераторів
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Користувачі мережі підозрюють, що вантажівки поїхали забирати трупи
Поки весь світ висловлює підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабному військовому вторгненню росії, самі жителі країни-окупанта схоже ще не почали усвідомлювати всіх наслідків того, що відбувається, оскільки намагаються ліпити свій символ у вигляді літери "Z" на техніку на кшталт сміттєвозів чи рефрижераторів.
На це звернув увагу користувач мережі, який пише під нікнеймом "распад и неуважение".
"Придивіться уважно до машин, якими Росія нібито везе "гуманітарку". Це — рефрижератори", — підкреслив він.
Користувачі мережі висловили свої припущення щодо того, навіщо потрібно посилати в Україну саме вантажівки, оснащені холодильною установкою.
Як повідомлялося раніше, перший тиждень війни для окупаційних військ в Україні обернувся величезною кількістю вбитих та поранених. За даними Міноборони, станом на 4 березня їхні втрати вже перевалили за 9 тисяч людей.
Водночас росія продовжує обстрілювати мирні міста і не гребує використанням забороненої женевською конвенцією зброї, так напередодні по місту Покровськ (Донецька область) було завдано удару касетними боєприпасами.
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