Росія обстріляла українське місто забороненою зброєю

Окупанти використовували касетні реактивні снаряди.

У п’ятницю, 4 березня, на 9-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що загарбники застосовують заборонене озброєння в Україні.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, російські війська обстріляли місто Покровськ (Донецька область) касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи всіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. Декілька боєприпасів, що потрапили на територію приватних будинків жителів міста, так і не розірвалися. Нині у місті працюють спеціальні служби. У ДСНС попередили мешканців про небезпеку, адже снаряди можуть вибухнути через 20 годин після активації.

"Удари касетними боєприпасами, що вражають величезну площу, є військовим злочином Росії", — резюмували у "Сході".

Раніше повідомлялося, що Харків було обстріляно російськими "градами". 4 березня ЗСУ помстилися артилеристам з росії, які обстріляли житловий масив у місті.