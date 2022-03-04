ЗСУ помстилися за обстріл Харкова градами (фото)

Обстріл Харкова вівся з території Руських Тишків

У Харкові ситуація продовжує залишатися напруженою, але є й хороші новини — "град", який у четвер, 3 березня, обстрілював Північну Салтівку (житловий масив Харкова), знищено.

Про це у Telegram повідомляє організація "Фрайкор", представники якої воюють проти російських окупантів у Харківській області.

"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗО (реактивна система залпового вогню — ред.), яка базувалася в Руських Тишках за Циркунами, й здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх було знищено контрбатарейною роботою. За весь час у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти завдавали найпідступніших ударів по безневинних мешканцях.

Нагадаємо, що у п’ятницю вранці, 4 березня, окупанти знову цілилися у житлові будинки на Салтівці. У мережі публікують фото руйнувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сьогодні вночі обстрілу зазнала Запорізька АЕС. Окупанти не лише обстріляли її, а й не пускали туди пожежників, коли почалося загоряння. Вдалося загасити, радіаційного забруднення немає.