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Харків на передовій: як виглядає місто після обстрілу росіян (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Обвал після обстрілу в будівлі ХОДА Новина оновлена 03 березня 2022, 08:02
Обвал після обстрілу в будівлі ХОДА

Українські захисники стримують загарбників на підступах до міста

Одне з міст, яке російські війська обстрілюють особливо нещадно — Харків. Протягом кількох днів по місту проводили авіаудари та випускали ракети.

У регіональних групах у Телеграм публікують відео — як виглядає Харків після бомбардування росією. На кадрах видно руйнування, машини пробираються через залишки конструкцій на дорогах.

Колись процвітаючі торгові площі перетворилися на кістяки.

У деяких місцях на дорогах кинуті авто, які потрапили під обстріл.

Харків не єдине місто області, яке окупанти продовжують обстрілювати. Як повідомляє Генштаб, спроби наступу ведуться у напрямку Лозової, Золочева, Балаклії. Вночі ворог обстріляв також і місто Ізюм. Там загинули вісім людей.

Окупанти ціляться по об’єктах інфраструктури міста та житлових будинків. Їхні ракети пошкодили університет, будівлю Палацу праці, численні магазини, міськраду, обласну раду частково зруйновано, постраждали школи, дитячі садки, багатоповерхівки.

У Харкові загинула учасниця місії ОБСЄ — вона намагалася доставити їжу своїй родині.

Раніше "Телеграф" писав, що міжнародний суд у Гаазі розпочав розслідування злочинів росіян у війні в Україні.

Теги:
#Харків #Війна #Обстріли
Обвал після обстрілу в будівлі ХОДА
Харків
Харків на передовій: як виглядає місто після обстрілу росіян (фото, відео)
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