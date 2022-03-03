МКС у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росіян в Україні: подробиці

Суд отримав запити від 39 країн світу і може негайно розпочати розслідування

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан заявив, що негайно розпочне розслідування військових злочинів, скоєних після початку військового вторгнення росії в Україну.

Про це пише France24.

"Наша робота зі збору доказів уже розпочалася", — повідомив він.

Таке рішення було ухвалено після того, як 39 країн світу, включаючи всіх членів ЄС, а також Австралію, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію, Швейцарію та кілька країн Латинської Америки, подали звернення до його офісу із закликом до негайного початку розслідування.

28 лютого Хан заявив, що його офіс з власної ініціативи розпочне розслідування можливих військових злочинів, скоєних на території України. Однак через те, що наша країна не є учасницею Римського статуту МКС, то суд був змушений чекати на дозвіл Палати попереднього провадження Суду.

Тепер, коли звернення направили країни, які підпадають під юрисдикцію МКС, розслідування може розпочатися негайно.

Як повідомлялося раніше, путінські військові продовжують обстрілювати мирних жителів у різних регіонах України. 2 березня під час одного з таких у Харкові загинула спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ.

А під час нічного удару по Ізюму, у місті загинули вісім людей. З них двоє дітей.