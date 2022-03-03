Укр

МУС в Гааге начал расследование военных преступлений россиян в Украине: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Харьков после обстрела россиянами Новость обновлена 03 марта 2022, 04:08
Харьков после обстрела россиянами

Суд получил запросы от 39 стран мира и может незамедлительно начать расследование

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что немедленно приступит к расследованию военных преступлений, совершенных после начала военного вторжения россии в Украину.

Об этом пишет France24.

"Наша работа по сбору доказательств уже началась", — сообщил он.

Такое решение было принято после того, как 39 стран мира, включая всех членов ЕС, а также Австралию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию и несколько стран Латинской Америки, подали обращения в его офис с призывом к немедленному началу расследования.

28 февраля Хан заявил, что его офис по собственной инициативе начнет расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины. Однако из-за того, что наша страна не является участницей Римского статута МУС, то суд был вынужден ожидать разрешения Палаты предварительного производства Суда.

Теперь же, когда обращения направили страны, которые попадают под юрисдикцию МУС, расследование может начаться незамедлительно.

Как сообщалось ранее, путинские военные продолжают обстреливать мирных жителей в разных регионах Украины. 2 марта во время одного из таковых в Харькове погибла наблюдательница мониторинговой миссии ОБСЕ.

А во время ночного удара по Изюму, в городе погибли восемь человек. Из них двое детей.

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#Украина #Россия #Гаага
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