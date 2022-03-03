Во время обстрелов Харькова россиянами погибла сотрудница СММ ОБСЕ: подробности
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Женщина погибла, когда пыталась доставить еду своей семье.
Во время обстрелов оккупационными войсками Харькова погибла член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марина Фенина.
Об этом информирует пресс-служба ОБСЕ.
В связи с потерей свои соболезнования семье и близким Фениной выразили действующий председатель организации Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.
"В Харькове и других городах Украины ракеты, мины и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, мужчин и детей", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Фенина погибла, когда пыталась доставить продукты питания своей семье, которая находится в городе.
ОБСЕ призвала россию немедленно прекратить боевые действия и вступить в конструктивный диалог. Также там осудили обстрелы центральных площадей городов, в ходе которых гибнут ни в чем неповинные люди.
Как сообщалось ранее, днем 2 февраля россияне нанесли воздушный удар по главной площади Харькова и повредили здание городской администрации.
В Пентагоне тем временем сделали прогноз о том, что российские оккупанты планируют взять город в осаду. Также там не исключают, что они задействуют для обстрелов так называемые "вакуумные бомбы".
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