Брызги стекла, кирпича и железа: как выглядит Харьковский горсовет после обстрела оккупантов
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Удар ракеты был весьма мощным
В сети появились первые фото Харьковского городского совета, в который 2 марта российский оккупант направил крылатую ракету. Невзирая на то, что адмиздание могли использовать мирные люди в качестве бомбоубежища, противник решил бомбить все объекты, которые видит.
Снимками из Харькова поделился в своем Telegram-канале нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.
Воздушный удар по главному админзданию города, которое расположено на площади Конституции, был весьма мощным.
Об этом свидетельствуют деревянные щепки, куски металла и пластика, а также россыпь стекла, которую взрывная волна разнесла на многие метры вокруг.
На одном из фото видно, что столкновения с ракетой не выдержали входные двери. Имеются и более серьезные последствия для архитектуры здания.
Харьковчане весьма уважали свой горсовет, ведь постройка считается древней, и попытка разбомбить ее лишний раз доказывает уровень сочувствия российских оккупантов (вернее, его отсутствие).
Ранее же противник обстрелял здания одного из факультетов университета Каразина и областного управления полиции.
Еще был нанесен удар по местной телевизионной вышке.
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