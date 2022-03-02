Брызги стекла, кирпича и железа: как выглядит Харьковский горсовет после обстрела оккупантов

Удар ракеты был весьма мощным

В сети появились первые фото Харьковского городского совета, в который 2 марта российский оккупант направил крылатую ракету. Невзирая на то, что адмиздание могли использовать мирные люди в качестве бомбоубежища, противник решил бомбить все объекты, которые видит.

Снимками из Харькова поделился в своем Telegram-канале нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

Воздушный удар по главному админзданию города, которое расположено на площади Конституции, был весьма мощным.

Об этом свидетельствуют деревянные щепки, куски металла и пластика, а также россыпь стекла, которую взрывная волна разнесла на многие метры вокруг.

На одном из фото видно, что столкновения с ракетой не выдержали входные двери. Имеются и более серьезные последствия для архитектуры здания.

Харьковчане весьма уважали свой горсовет, ведь постройка считается древней, и попытка разбомбить ее лишний раз доказывает уровень сочувствия российских оккупантов (вернее, его отсутствие).

Ранее же противник обстрелял здания одного из факультетов университета Каразина и областного управления полиции.

Еще был нанесен удар по местной телевизионной вышке.