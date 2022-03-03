Рус

Під час обстрілів Харкова росіянами загинула співробітниця СММ ОБСЄ: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Харків після російських обстрілів Новина оновлена 03 березня 2022, 01:44
Харків після російських обстрілів

Жінка загинула, коли намагалася доставити їжу сім’ї.

Під час обстрілу окупаційними військами Харкова загинула член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Марина Феніна.

Про це інформує пресслужба ОБСЄ.

У зв’язку зі втратою свої співчуття сім’ї та близьким Феніної висловили чинний голова організації Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

"У Харкові та інших містах України ракети, міни та снаряди б’ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи та ранячи ні в чому не винних мирних жителів – жінок, чоловіків та дітей", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що Феніна загинула, коли намагалася доставити продукти харчування своїй сім’ї, яка перебуває у місті.

ОБСЄ закликала росію негайно припинити бойові дії та вступити до конструктивного діалогу. Також там засудили обстріл центральних площ міст, під час яких гинуть ні в чому невинні люди.

Як повідомлялося раніше, вдень 2 лютого росіяни завдали повітряного удару по головній площі Харкова та пошкодили будівлю міської адміністрації.

У Пентагоні тим часом зробили прогноз, що російські окупанти планують взяти місто в облогу. Також там не виключають, що вони задіють для обстрілу так звані "вакуумні бомби".

Теги:
#Україна #Харків #Росія
МіГ-21 ВПС Румунії
Світ
У путіна нові проблеми? У Чорному морі збили літак НАТО, вертоліт-пошуковик пропав
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
МіГ-21 ВПС Румунії
У путіна нові проблеми? У Чорному морі збили літак НАТО, вертоліт-пошуковик пропав
Дата публікації
Категорія
Атакувавши Україну, путін штовхнув свою країну на шлях економічної деградації
Напавши на Україну, путін вкидає росіян у злидні — економіст
Дата публікації
Категорія
У колонах техніки окупантів треба нищити машини тилової підтримки
Знищуйте провізію, а не танки: у Міноборони розповіли, як допомогти військовим вигнати окупантів
Дата публікації
Категорія
Повітряний простір Швеції порушили російські Су-27 та Су-24
Російські винищувачі вторглися у повітряний простір Швеції: перші деталі
Дата публікації
Категорія
росія продовжує війну проти України та її народу
Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але так і не можуть просунутися вглиб країни (оновлюється)