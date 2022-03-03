Під час обстрілів Харкова росіянами загинула співробітниця СММ ОБСЄ: подробиці

Жінка загинула, коли намагалася доставити їжу сім’ї.

Під час обстрілу окупаційними військами Харкова загинула член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Марина Феніна.

Про це інформує пресслужба ОБСЄ.

У зв’язку зі втратою свої співчуття сім’ї та близьким Феніної висловили чинний голова організації Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

"У Харкові та інших містах України ракети, міни та снаряди б’ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи та ранячи ні в чому не винних мирних жителів – жінок, чоловіків та дітей", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що Феніна загинула, коли намагалася доставити продукти харчування своїй сім’ї, яка перебуває у місті.

ОБСЄ закликала росію негайно припинити бойові дії та вступити до конструктивного діалогу. Також там засудили обстріл центральних площ міст, під час яких гинуть ні в чому невинні люди.

Як повідомлялося раніше, вдень 2 лютого росіяни завдали повітряного удару по головній площі Харкова та пошкодили будівлю міської адміністрації.

У Пентагоні тим часом зробили прогноз, що російські окупанти планують взяти місто в облогу. Також там не виключають, що вони задіють для обстрілу так звані "вакуумні бомби".