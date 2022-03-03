Восемь погибших, включая детей: оккупанты обстреляли Изюм

Россияне вновь нанесли удары по жилым домам

Вражеские войска продолжают осуществлять ночные обстрелы по гражданской инфраструктуре, так в ночь на 3 марта был нанесен удар по городу Изюм, что в Харьковской области.

По информации заместителя мэра города Владимира Мацокина, снаряд попал в частный дом, где погибли 8 мирных жителей. Шестеро взрослых и двое детей.

Также под обстрел попало здание городской полиции, где произошел пожар.

Отмечается, что разрушения заметны и в городском центре, в частности в здании исполкома городского совета повыбивало окна.

Стоит отметить, что в ночь на 3 марта сирены воздушной тревоги были слышны в разных городах Украины. В частности под обстрел опять попал Киев.

Согласно данным очевидцев, всего в столице было слышно не менее четырех сильных взрывов, а в небе при этом была заметна очень яркая вспышка.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с войной россии в Украине: Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны