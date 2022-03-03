Оккупанты нанесли по Киеву ракетный удар: видео

В украинской столице вновь слышны сильные взрывы

В ночь на 3 марта российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Киеву.

Кадрами происшествия поделились местные телеграм-каналы.

Согласно данным очевидцев, всего в разных районах украинской столицы было слышно не менее четырех взрывов. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, жители столицы не в первый раз подвергаются авиаударам со стороны российских оккупантов, так в первый день весны 2022 года два взрыва прозвучали в районе телевышки. Из-за этого погибли пять мирных граждан, а еще пять получили ранения, все они в момент ракетного удара находились на тротуаре неподалеку.

Под удар попала также территория мемориала Бабий Яр, построенного на месте крупнейшей в Европе братской могилы Холокоста.

Мэр города Виталий Кличко после этого призвал горожан не терять выдержку и в случае объявления тревоги прятаться в укрытия. Также он призвал не доверять дезинформации, которую активно распространяет вражеская пропаганда.

Впрочем, от вражеского огня страдает не только Киев. Так днем ракетный удар был нанесен прямо по центральной площади Харькова, из-за чего повреждения получило здание городского совета.