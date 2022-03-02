Укр

"Киев стоит и будет стоять": Кличко призвал киевлян не верить дезинформации

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кличко обратился к киевлянам с просьбой проверять всю информацию Новость обновлена 02 марта 2022, 14:57
Кличко обратился к киевлянам с просьбой проверять всю информацию

Мэр Киева уверяет, что столица будет стоять до последнего.

Идет седьмой день полномасштабной военной агрессии россии в Украине, и оккупанты со всех сил пытаются захватить украинскую столицу. Киев уже не раз подвергался обстрелам со стороны захватчиков, в частности россияне ударили по Бабьему Яру и обстреляли телевышку.

Киевский голова Виталий Кличко записал новое видеообращение к киевлянам, в котором предупредил жителей столицы о вбросе фейковых новостей и призвал каждого проверять получившую информацию только на официальных ресурсах.

"Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!" – подчеркнул Кличко.

Также мэр добавил, что враг продолжает наступление на Киев, поэтому по соображениям безопасности, киевлянам лучше не выходить на улицы без крайней необходимости, а по сигналу тревоги – следовать в укрытия и соблюдать комендантские часы.

Напомним, в результате удара по телевышке в Киеве погибло пятеро человек, еще 5 получили ранение. Кроме того, в Киеве поймали группу диверсантов, которые хранили патроны в детских игрушках.

Теги:
#Украина #Виталий Кличко #Киев #Россия #Война
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