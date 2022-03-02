"Киев стоит и будет стоять": Кличко призвал киевлян не верить дезинформации

Мэр Киева уверяет, что столица будет стоять до последнего.

Идет седьмой день полномасштабной военной агрессии россии в Украине, и оккупанты со всех сил пытаются захватить украинскую столицу. Киев уже не раз подвергался обстрелам со стороны захватчиков, в частности россияне ударили по Бабьему Яру и обстреляли телевышку.

Киевский голова Виталий Кличко записал новое видеообращение к киевлянам, в котором предупредил жителей столицы о вбросе фейковых новостей и призвал каждого проверять получившую информацию только на официальных ресурсах.

Читайте также: Категория Украина "Легкой прогулки" не получилось: ВСУ начинают перехватывать инициативу, российские войска деморализованы На направлениях на Малин и Ирпень российские войска потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

"Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!" – подчеркнул Кличко.

Также мэр добавил, что враг продолжает наступление на Киев, поэтому по соображениям безопасности, киевлянам лучше не выходить на улицы без крайней необходимости, а по сигналу тревоги – следовать в укрытия и соблюдать комендантские часы.

Напомним, в результате удара по телевышке в Киеве погибло пятеро человек, еще 5 получили ранение. Кроме того, в Киеве поймали группу диверсантов, которые хранили патроны в детских игрушках.