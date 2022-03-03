Вісім загиблих, включаючи дітей: окупанти обстріляли Ізюм

Росіяни знову завдали ударів по житлових будинках

Ворожі війська продовжують здійснювати нічні обстріли по цивільній інфраструктурі, так у ніч на 3 березня було завдано удару по місту Ізюм, що в Харківській області.

За інформацією заступника мера міста Володимира Мацокіна, снаряд потрапив до приватного будинку, де загинули 8 мирних мешканців. Шість дорослих та двоє дітей.

Також під обстріл потрапила будівля міської поліції, де сталася пожежа.

Зазначається, що руйнування помітні й у міському центрі, зокрема у будівлі виконкому міської ради повибивало вікна.

Варто зазначити, що у ніч на 3 березня сирени повітряної тривоги були чутні у різних містах України. Зокрема, під обстріл знову потрапив Київ.

За даними очевидців, всього в столиці було чути не менше чотирьох сильних вибухів, а в небі при цьому був помітний дуже яскравий спалах.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" веде текстову трансляцію основних подій, пов’язаних з війною росії в Україні: Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але так і не можуть просунутися вглиб країни