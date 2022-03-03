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Окупанти завдали по Києву ракетного удару: відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Удари по Києву Новина оновлена 03 березня 2022, 02:30
Удари по Києву

В українській столиці знову чутно сильні вибухи

У ніч проти 3 березня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Києву.

Кадрами пригоди поділилися місцеві телеграм-канали.

За даними очевидців, всього у різних районах української столиці було чути щонайменше чотири вибухи. Даних про руйнування та постраждалих поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, жителі столиці не вперше зазнають авіаударів з боку російських окупантів, так у перший день весни 2022 року два вибухи пролунали в районі телевежі. Через це загинули п’ять мирних громадян, а ще п’ятеро отримали поранення, всі вони в момент ракетного удару перебували на тротуарі неподалік.

Під удар потрапила також територія меморіалу Бабин Яр, збудованого на місці найбільшої в Європі братської могили Голокосту.

Мер міста Віталій Кличко після цього закликав городян не втрачати витримку і у разі оголошення тривоги ховатися в укриття. Також він закликав не довіряти дезінформації, яку активно розповсюджує ворожа пропаганда.

Втім, від ворожого вогню страждає не лише Київ. Так вдень ракетний удар був завданий прямо по центральній площі Харкова, через що пошкодження зазнала будівля міської ради.

Теги:
#Україна #Київ #Росія
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