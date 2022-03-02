"Київ стоїть і стоятиме": Кличко закликав киян не вірити дезінформації

Мер Києва запевняє, що столиця стоятиме до останнього.

Триває сьомий день повномасштабної військової агресії росії в Україні, і окупанти щосили намагаються захопити українську столицю. Київ уже не раз зазнавав обстрілів з боку загарбників, зокрема росіяни вдарили по Бабиному Яру і обстріляли телевежу.

Київський голова Віталій Кличко записав нове відеозвернення до киян, в якому попередив мешканців столиці про вкидання фейкових новин і закликав кожного перевіряти інформацію, що вони отримують, лише на офіційних ресурсах.

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"Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог поширює багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте лише офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми битимемося!" – наголосив Кличко.

Також мер додав, що ворог продовжує наступ на Київ, тому з міркувань безпеки, киянам краще не виходити на вулиці без нагальної потреби, а за сигналом тривоги – слідувати в укриття і дотримуватися комендантського годинника.

Нагадаємо, в результаті удару по телевежі в Києві загинуло п’ятеро людей, ще 5 отримали поранення. Крім того, у Києві впіймали групу диверсантів, які зберігали патрони у дитячих іграшках.