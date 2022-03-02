"Київ стоїть і стоятиме": Кличко закликав киян не вірити дезінформації
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Мер Києва запевняє, що столиця стоятиме до останнього.
Триває сьомий день повномасштабної військової агресії росії в Україні, і окупанти щосили намагаються захопити українську столицю. Київ уже не раз зазнавав обстрілів з боку загарбників, зокрема росіяни вдарили по Бабиному Яру і обстріляли телевежу.
Київський голова Віталій Кличко записав нове відеозвернення до киян, в якому попередив мешканців столиці про вкидання фейкових новин і закликав кожного перевіряти інформацію, що вони отримують, лише на офіційних ресурсах.
"Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог поширює багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте лише офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми битимемося!" – наголосив Кличко.
Також мер додав, що ворог продовжує наступ на Київ, тому з міркувань безпеки, киянам краще не виходити на вулиці без нагальної потреби, а за сигналом тривоги – слідувати в укриття і дотримуватися комендантського годинника.
Нагадаємо, в результаті удару по телевежі в Києві загинуло п’ятеро людей, ще 5 отримали поранення. Крім того, у Києві впіймали групу диверсантів, які зберігали патрони у дитячих іграшках.
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