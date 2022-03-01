Внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей, є поранені: подробиці

Росія хоче позбавити Україну зв’язку.

У вівторок, 1 березня, на шостий день війни російські загарбники цинічно обстріляли київську телевежу, внаслідок чого, на жаль, без людських жертв не обійшлося.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

За інформацією джерела, внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, ще п’ятеро поранено.

"Оперативна інформація. Місто Київ. Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок близько 17:00 окупанти завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі". У МВС повідомили, що загарбники поцілили в апаратну частину мовника, що спричинило перебої у трансляції деяких каналів. Йде робота над усуненням неполадок.

Додамо, що під час обстрілу телевежі під удар потрапив і пам'ятник жертвам Бабиного яру.

Раніше повідомлялося, що 1 березня у Херсоні російські окупанти обстріляли школу та житлові будинки.