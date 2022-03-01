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У Херсоні окупанти обстріляли школу та житлові будинки: відео руйнувань

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Росіяни оточили український Херсон Новина оновлена 01 березня 2022, 17:45
Росіяни оточили український Херсон

Російські війська прорвалися до центру міста.

Після того, як росія напала на Україну 24 лютого, окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати українські міста. Херсон і область стали однією з найгарячіших точок.

Російські війська з усіх боків оточили Херсон, окупанти встановлюють блокпости на виїздах із міста.

Як повідомляє журналіст телеканалу Україна 24, мешканців передмістя Херсона, які проживають у районі Антонівського мосту, Козацького та Веселого, напередодні евакуювали через обстріл. Росіяни ведуть вогонь автомобілями і забирають у людей телефони.

Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури. Розбомбили школу, серед мирного населення є постраждалі.

Як розповіли місцеві жителі у коментарі "Телеграфу", російські війська штурмували будівлю поліції, займаються мародерством.

Станом на 17.00 російські солдати підійшли до залізничного вокзалу в Херсоні. Про це повідомляє в Telegram "Політика Країни" та публікує відповідні відео.

Повідомляється, що росіяни справді прорвалися до центру Херсона. Але ж половина міста ще за Україною. Відразу за Херсоном ЗСУ створили потужний рубіж, тож просунутися до Миколаєва росіянам буде непросто.

Зазначимо, окупанти завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі" в Києві.

Теги:
#Росія #Херсон #Війна
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