У Херсоні окупанти обстріляли школу та житлові будинки: відео руйнувань

Російські війська прорвалися до центру міста.

Після того, як росія напала на Україну 24 лютого, окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати українські міста. Херсон і область стали однією з найгарячіших точок.

Російські війська з усіх боків оточили Херсон, окупанти встановлюють блокпости на виїздах із міста.

Як повідомляє журналіст телеканалу Україна 24, мешканців передмістя Херсона, які проживають у районі Антонівського мосту, Козацького та Веселого, напередодні евакуювали через обстріл. Росіяни ведуть вогонь автомобілями і забирають у людей телефони.

Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури. Розбомбили школу, серед мирного населення є постраждалі.

Як розповіли місцеві жителі у коментарі "Телеграфу", російські війська штурмували будівлю поліції, займаються мародерством.

Станом на 17.00 російські солдати підійшли до залізничного вокзалу в Херсоні. Про це повідомляє в Telegram "Політика Країни" та публікує відповідні відео.

Повідомляється, що росіяни справді прорвалися до центру Херсона. Але ж половина міста ще за Україною. Відразу за Херсоном ЗСУ створили потужний рубіж, тож просунутися до Миколаєва росіянам буде непросто.

Зазначимо, окупанти завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі" в Києві.