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Ховали боєприпаси у дитячій іграшці: в метро Києва затримали п'ятьох диверсантів (фото та відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Серед затриманих був білорус зі зброєю Новина оновлена 02 березня 2022, 13:48
Серед затриманих був білорус зі зброєю

Також було затримано ворожого агента, який передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ.

У столичному метрополітені на сьомий день російського вторгнення затримали п'ятьох диверсантів зі зброєю, які прийшли нібито переночувати в укритті. Один з них ховав боєприпаси у дитячій іграшці.

Про це повідомила Національна поліція у Telegram.

Зазначається, що чоловіки дуже підозріло себе поводили, тому зацікавили правоохоронців, які там чергували.

"Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили в одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на тій же станції Київського метро було затримано ворожого диверсанта, який у месенджерах передавав окупантам позиції підрозділів ЗСУ.

Також правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків, які прийшли у метро зі зброєю та боєприпасами. Їх викрили через підозрілу поведінку.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Поліція чергує там цілодобово й ретельно вживає заходів безпеки. Громадян же просять, у разі виявлення підозрілих осіб повідомляти про них одразу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представника командування Росії впіймали на брехні про війну з Україною.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Поліція #Війна #Метро #диверсанти
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