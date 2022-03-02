Ховали боєприпаси у дитячій іграшці: в метро Києва затримали п'ятьох диверсантів (фото та відео)

Також було затримано ворожого агента, який передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ.

У столичному метрополітені на сьомий день російського вторгнення затримали п'ятьох диверсантів зі зброєю, які прийшли нібито переночувати в укритті. Один з них ховав боєприпаси у дитячій іграшці.

Про це повідомила Національна поліція у Telegram.

Зазначається, що чоловіки дуже підозріло себе поводили, тому зацікавили правоохоронців, які там чергували.

"Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили в одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на тій же станції Київського метро було затримано ворожого диверсанта, який у месенджерах передавав окупантам позиції підрозділів ЗСУ.

Також правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків, які прийшли у метро зі зброєю та боєприпасами. Їх викрили через підозрілу поведінку.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Поліція чергує там цілодобово й ретельно вживає заходів безпеки. Громадян же просять, у разі виявлення підозрілих осіб повідомляти про них одразу.

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